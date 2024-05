Auf Kreuzfahrt

Das Internet ist ein Quell endloser Wunder, und nicht immer nur der guten Art. Jüngst spuckte es, wohltrainiert auf die Interessen des Nutzers, etwas aus, das sicher wohlgemeint war – den Hinweis nämlich, dass es Raumschiff-Enterprise-Themenkreuzfahrten gibt.

Hier schnappt das Fantum sofort über in Horrorgefühle: Sieben Tage mit anderen Menschen, die frühmorgens den Vulkangruß spendieren, in den Kaffeeautomaten „Earl Grey, heiß“ rufen und bei den eigenartigsten Sachen am Meeresfrüchtebuffet „faszinierend“ sagen, das klingt zuerst cool, bevor es Fluchtinstinkte wie vor den Borg weckt.