Auch keine Million

Also, wenn man viel Geld nicht gewinnen will, dann gibt es aktuell im TV viele Optionen. Stefan Raabs Comeback-Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ ist wenigstens ehrlich. Denn so ist es ja auch meistens. Der Titel gaukelt gar nicht erst vor, dass es eine erwähnenswerte Chance auf Erfolg gibt. Vor ein paar Wochen hat Günther Jauch gar mit drei Millionen bei „Wer wird Millionär“ gewedelt. Gewonnen hat sie natürlich: Keiner. Und keine.

Eine fröhliche Ausnahme ist die Show „99 – Wer schlägt sie alle“, donnerstags auf Sat.1. In der wird der Koffer mit 99.000 Euro tatsächlich überreicht. Und zwar, nachdem man bei 98 Aufgaben nie langsamer war als 98 Mitbewerber. Das zieht sich über Wochen und ist überraschend abwechslungsreich (Wissensfragen lösen Geschicklichkeitsspiele wie zum Beispiel Bierdeckelturm-Bauen ab). Jeder Loser bekommt eine nette Verabschiedung. Das ist mehr als im echten Leben.