Ansteckende Diskussion

Die Diskussionen bei „Markus Lanz“ mögen zuweilen ansteckend sein. Aber dass die Teilnahme an dem ZDF-Talk zu einer Intiminfektion führen kann, stand bisher nicht auf dem Menüzettel. Die streitbare Politologin Ulrike Guérot behauptete nun, ein Jahr nachdem sie bei Lanz mit ihren Thesen zur Ukraine für heftige Debatten sorgte, genau das: „Ich bin aus dieser Sendung raus und hatte tatsächlich einen Herpes an der Scheide.“ In einem Youtube-Interview führte sie das auf „männliche Brutalität“ zurück. Für sie ein Zeichen: „Man geht da auch nicht unbeschadet raus.“

Einen sinnvolleren Beitrag zur Frauengesundheit lieferte „Vorarlberg heute“. Dort wurde das Thema Menstruation im Spitzensport beleuchtet. Wie sich der weibliche Zyklus auf Leistungen auswirke. Bei achtsamem Umgang nämlich gar nicht so stark. Anlässlich der Frauen-Fußball-WM könnte man das auch außerhalb des Ländles breiter thematisieren.