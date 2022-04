Es stimmt nicht, dass Männer weniger reden als Frauen. Ungefähr 16.000 Wörter am Tag sind es durchschnittlich (einer amerikanischen Studie zufolge), egal ob Mann oder Frau.

Aber es ist richtig, dass Männer anders reden. Lösungsorientierter. Wie zum Beweis hat es im deutschen Fernsehen ein „Best of“ des ehemaligen bayrischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber gegeben: Von einem „kleinen Sprühen in die gludernde Lot“ sprach er und korrigierte auf „gludernde Glut“, danach auf „lodernden Flut, wenn ich das sagen darf.“ Im übrigen habe er sich’s angewöhnt, „dass ich jeden Tag in der Früh in den Garten schau und eine Blume hinrichte ... oder äh aufrichte.“

Blumen. So schön. Männer sind überhaupt sehr romantisch. Von 100 haben 58 versucht, ein Herz in den Schnee zu pinkeln.