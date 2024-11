Altmodisch, aber gut

Es ist eine dieser Wochen, in denen der ORF seinen öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag vorbildlich erfüllt. Am Mittwoch stand „Stöckl live“ im Hauptabend im Zeichen der Demenz. Es gab medizinische und wissenschaftliche Informationen genauso zu hören wie berührende Einblicke in die Pflege von Angehörigen. Und wer darüber hinaus eine Frage hatte, konnte im Studio anrufen, wo Neurologinnen und Neurologen am Telefon berieten. Das mag wie aus der Zeit gefallenes, altmodisches Fernsehen anmuten, ist aber für viele immer noch eine wichtige, niederschwellige Auskunftsquelle. Die ganze Woche geht es in ORF-Programmen um „Leben mit Demenz“, vom Film „The Father“ über allerlei Magazinbeiträge bis zur Doku über ein französisches „Alzheimerdorf“. Wer die Inhalte auf der Streaming-Plattform ORF On noch einmal gesammelt sehen will, muss zwar weit scrollen. Aber es zahlt sich aus.