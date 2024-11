Advent ohne S

Wie schnell die Zeit vergeht. Jetzt hat der Florian Silbereisen schon wieder den Advent eingeläutet. Also eher angefeuert, mit dem „Adventsfest der 100.000 Lichter“. Diese kleine besinnliche Show mit dem bescheidenen Titel. Manchen reichen ja vier Kerzen auf dem Adventkranz, aber bitte. Wenn es unbedingt 99.996 mehr sein müssen – wer könnte dem Florian diesen Weihnachtswunsch ausschlagen. Es sind ja nicht nur 99.996 Kerzen zu viel in dem Shownamen, sondern auch ein S. Dieses eine S zu viel bringt schon lange so viel unnötige Unruhe in die stille Zeit. AdventSkranz, AdventSkalender. Das wird man den Deutschen wohl nicht mehr beibringen. Nicht einmal die Werbung eines Fast-Food-Gastronomen, die das schon gewitzt probiert hat, war erfolgreich. Damit das ein für alle Mal klar ist: Ein Fugen-S hat nichts mit Musik zu tun. Und nein, es heißt trotzdem nicht „Tille Nacht“.