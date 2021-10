Bleib locker, Alter. Gleich geht der Groove ab. Denn es wird wieder Engelchen im Werbefernsehen geben und Glaskugeln mit eckigen Bäumen drinnen und einem eckigen Reh. „Das lebt! Das ist so was von cool und hip“, wurden die Nullchecker zum Kauf animiert. Aber ehrlich: Es war unterirdisch, out of time.

Lässigkeit ist ansteckend. Im ORF-Radio FM4 erzählte die Moderatorin, wer heuer den Medizinnobelpreis verliehen bekommt, und sie sagte: Die beiden Molekularbiologen aus den USA und Deutschland haben den Preis ABGESTAUBT.

Sheesh? (= Ausdruck des Staunens) Echt jetzt? Den Nobelpreis abstauben? Das Wort bedeutet in der Umgangssprache: sich etwas ohne Gegenleistung auf nicht ganz korrekte Weise aneignen bzw. etwas unbemerkt mitnehmen.

Es ist ziemlich abgekackt, wenn der ORF cool sein will.