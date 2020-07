Absolute Stille

Und wenn von der Kabarettistin Lore Krainer nach ihrem Tod wenig bleibt, bleibt bestimmt ihre Bemerkung, die jetzt mehrmals im ORF zu hören war: Sie steht in der Früh vor dem Spiegel, es ist ein anderer Mensch, den sie da sieht – „aber egal, ich wasch’ ihm das Gesicht.“

Und wenn von Roger Willemsen, (u.a.) der beste aller TV-Moderatoren, wenig bleibt, bleibt hoffentlich sein kürzlich wiederholter ARD-Auftritt. Er sagte: „Viele Dinge, die wichtig waren, fanden in absoluter Stille statt. Der erste Kuss. Und die Atemlosigkeit, bevor etwas in der Liebe passiert ...“ Dann erzählte Willemsen: Einst saß er im Dschungel von Borneo an einem Fluss, eine Einheimische saß still an seiner Seite, ein Mann kam und spielte auf einer geschnitzten Flöte. Er kaufte ihm die Flöte ab. Er schenkte sie der Frau. Sie warf die Flöte in den Fluss.

Manchmal ist es besonders einfach zu schweigen.