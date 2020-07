Abnutschen

Ein Moderator schaute auf ProSieben einem Koch zu und sagte: „Ich esse sehr gern Fisch, habe aber immer Probleme beim Filtrieren.“ Jaja, das Filtrieren.

Es funktioniert nur gut, wenn man Nutschen daheim hat. Man legt in die Nutsche, die ja nichts anderes ist als ein Trichter aus Porzellan, ein rundes Filterpapier. Jetzt steckt man den Fisch, der vorher gewaschen wurde, hinein.

Die Nutsche wird auf einer Saugflasche mit Gummiring platziert und mittels Vakuumschlauchs an eine Vakuumpumpe angeschlossen. Das ist keine Hexerei. Nun muss nur noch der Rundfilter angefeuchtet werden, damit er durch den Unterdruck angesaugt wird. Schon wird abgenutscht: Das Wasser tröpfelt in die Flasche, in der Nutsche bleibt der herrlich trockene Fisch zurück.

Er muss nur noch gebraten oder gedämpft werden.

Und filetiert.