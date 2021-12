Manchmal hat man einen Geistesblitz. Dann antwortet man auf die Quizfrage „Nennen Sie einen französischen Exportartikel“: „Kondomeee.“

Ähnlich war es diese Woche bei Günther Jauch in „Wer wird Millionär?“ auf RTL. Tobias H., 37, war erst bei der 100-Euro-Frage. Es war eine Scherzfrage: Wem begegnet man in der norddeutschen Region Dithmarschen zumindest buchstäblich auf jeden Fall? A: drecksack B: arsch C: schweinehund oder D: wichser.

Der Kandidat, ein fünffacher Vater, antwortet sehr schnell: „Man würd’ auf jeden Fall viele Schweine und Hunde sehen, also C.“ Er ging ohne Gewinn heim.

Jauch hatte ihn anrennen lassen. Nicht den kleinsten Wink hatte er gegeben, dass B mitten in Dithmarschen steckt, und deshalb rätselt man nun nicht nur im Internet über sein Verhalten. A, B, C oder D?