Soll niemand behaupten, an dieser Stelle werde nicht klug und seriös über das Geschehen im Fernsehen berichtet. Das Problem ist nur: Egal, welche Sendung – die Meinungen werden desintegriert sein. Zuschauer waren schon immer divergent. Aber präterpropter kann man sich nur wünschen, dass es immer wieder Hauptdarstellerinnen gibt, die die Abilität haben, aggressive Individuen sukzessive unter Kontrolle zu halten. In keiner einzigen Szene soll geduldet werden, dass sich der Usus heterogener Termini durchsetzt. Was einigen Populanten apparent Schwierigkeiten bereitet. Da stockt manchmal die Respiration.

Im übrigen geht eine hübsche Zeichnung durchs Internet, da pickt ein Zettel auf einer Mauer, darauf ist ein Pfeil, und es steht: KLUGSCHEISSER TREFFEN 50 m rechts.

Jemand strich die 50 m durch und schrieb stattdessen:

49,7.