Wir Helden

Pandemie, Klimakrise, Krieg: Wir befinden uns im Zustand des Dauer-Alarms. Wissenschaftler sprechen schon von der „Generation Angst“. Und jetzt noch das: Bruce Willis, einer der verlässlichsten Weltretter, muss wegen einer Krankheit seine Filmkarriere beenden.

Für Actionhelden gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann zu Stein erstarren und sein eigenes Denkmal werden, wie Jean-Claude Van Damme. Man kann auch zur eigenen Karikatur werden, wie Sylvester Stallone. Man kann in die Politik gehen, wie Arnold Schwarzenegger. Oder man verglüht in einem Feuerball, wie Daniel „James Bond“ Craig. Aber dass ein Actionheld krankheitsbedingt in Pension geht wie Bruce Willis, ist nicht vorgesehen. Momentan ist Wolodimir Selenskij, ehemaliger Schauspieler und jetzt Präsident der Ukraine, der neue Held der freien Welt.

Aber vielleicht müssen wir die Rettung der Welt ja bald selbst in die Hand nehmen.