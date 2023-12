Was man längst vermutet hatte, wurde nun

vom Verein für Konsumenteninformation bestätigt: Jede zweite Maroni ist ungenießbar. War das in der Kindheit auch so? „Früher waren die Maroni besser!“, lügt die Erinnerung. Und dreist, wie sie ist, behauptet sie auch noch, die Zwetschkenkrampusse von der Oma seien wunderbar gewesen. Liebe Erinnerung: Die Zwetschkenkrampusse von der Oma waren so hart, dass man sich die Zähne dran ausgebissen hat.

In die Enge getrieben, faselt die verlogene Erinnerung dann irgendwas von „Früher hat’s zu Weihnachten geschneit.“ Jetzt reicht’s aber.

Im Kinofilm „Wie kommen wir da wieder raus“ fällt der Satz: „Ich wünsche mir, dass es so wird wie früher, weil ich immer vergesse, wie es wirklich war.“ Analog dazu: Wir wünschen uns Maroni, die so schmecken wie früher – und zwar so, wie die verlogene Erinnerung es behauptet. Über den Schnee reden wir ein anderes Mal.

