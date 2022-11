Wetten, WM, Weihnachten

Am Samstag ist nach langer Pause wieder „Wetten, dass …?“ im Fernsehen zu erleben. Die Wetten sind noch nicht bekannt, aber irgendwas mit einem Bagger, rohen Eiern und rückwärts aufgesagten Papstnamen wird schon dabei sein. Und dem Vernehmen nach hat Thomas Gottschalk vor, so lange zu überziehen, dass man am Ende der Sendung gleich die Kerzen am Baum anzünden kann.

Weihnachten ist ja ohnehin schon offiziell eröffnet, denn ATV hat bereits den schönen Film „Tödliche Weihnachten“ gezeigt, in dem Geena Davis Festtagsstimmung verbreitet, indem sie mehrere Dutzend Böslinge von der Erdoberfläche tilgt.

Zwischen „Wetten, dass …?“ und Weihnachten muss sich auch noch eine Fußball-WM ausgehen, obwohl sich vor den Feiertagen bekanntlich nichts mehr ausgeht. Rockstar Rod Stewart hat übrigens ein Angebot über eine Million Dollar für einen Auftritt bei der WM abgelehnt, und da waren sie doch verblüfft in Katar.