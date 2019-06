Wenn Thiem über Team dominiert

In Frankreich begann soeben die Fußball-WM der Damen. Holt die deutsche Frauschaft den Titel, würde jede Spielerin 75.000 Euro erhalten. Zum Vergleich: Den Herren Stars von Joachim Löw waren vor der WM 2018 in Russland je 350.000 versprochen ... und nie ausbezahlt worden. Deutschland schied in der Vorrunde aus.

In Österreich waren und sind Aufstiegsprämien bei Länderspielen kein öffentliches Thema. Das wäre beim derzeitigen Gruppenstand trotz des 1:0-Sieges gegen Slowenien auch voreilig.

Ob an Stammtischen oder im Radio – über Tennis wird derzeit dank Dominic Thiem mehr als über das Fußball-Team geredet. Das war zuletzt vor 24 Jahren der Fall gewesen, als Thomas Muster das Finale von Paris gewonnen, während Toni Polster zur selben Zeit in Dublin Österreich beim 3:1-Sieg gegen Irland aus der Krise geschossen hatte.

Damals war Herbert Prohaska als Teamchef schon schwer angezählt gewesen. Damals war ein streng riechendes Stadionkammerl, das normalerweise Polizeihunden und ihren Wärtern als Warteraum diente, vom ORF vorsorglich zum Diskussionsstudio umfunktioniert worden, in dem Otto Baric gegen Prohaska loslegen sollte.

Jedoch: Erst vier Jahre später trat Baric die Nachfolge von Prohaska an.

Mittlerweile gilt Prohaska als moderater ORF-Analytiker. Die jeweiligen Teamchefs – gleichgültig, ob Marcel Koller oder aktuell Franco Foda – können von Glück reden, dass Prohaska sein Mikrofon nie in Salzsäure taucht.