Wenn der Neid regiert

Neid geht immer. Es ist der Kitt der Demagogen, das Bindemittel von Wut und Angst, der Kleister der Hetzer. Neid hält sie zusammen. Die Unzufriedenen und die Wütenden.

Neid lenkt ab. Davon, dass man selbst immer weniger hat, obwohl man länger arbeitet, sich zerreißt, vierteilt zwischen Arbeit, Kindern, Wohnen, Pflege. Davon, dass gleichaltrige Kollegen „abgebaut“ werden und jüngere nachkommen, die weniger kosten, aber gerne länger bleiben, weil keine Familie zu Hause auf sie wartet. Davon, dass die Kinder schlecht schlafen, weil in der Klasse die Angst umgeht, es nicht ins Gymnasium zu schaffen, sondern stattdessen in einer „falschen Schule“ zu landen, wie die Eltern der anderen Kinder ständig warnen. So lernen auch schon Neunjährige, dass es richtige und falsche Wege gibt, auf die man oft nicht freiwillig abbiegt, sondern umgeleitet wird, wenn man nicht entspricht, nicht dazu passt, nicht genügt.

Neid spaltet. Er treibt einen Keil zwischen jene, die wenig haben und jene, die vom wenigen noch weniger haben. Er befeuert die Gier, zerstört den Zusammenhalt, vernebelt den Blick auf das, was ist. Er macht Nachbarn zu Konkurrenten, Betroffene zu Feinden, schürt Missgunst, Argwohn, Eifersucht.

Neid nährt die Schadenfreude, das Triumphgefühl der zu kurz Gekommenen.

Endlich geht es dem anderen an den Kragen, endlich bekommt er, was er verdient! Jagt ihn durch die Straßen, wir wollen ihn scheitern sehen, wir wollen ihn untergehen sehen! Manchmal im schrecklichsten, weil wörtlichen Sinne. „Kürzen, streichen, einsparen.“ Das sind die Zauberworte der Neidgesellschaft. Es sind ihre Fetische.