Welttage: Mag der Baum das Umarmen?

Interessante Tage bietet uns diese Woche. Am Montag war Tag der Erde, am Dienstag Tag des deutschen Bieres, am Mittwoch Welttag der Bürofachkräfte, am Donnerstag ist Internationaler Tag der Eltern-Kind-Entfremdung und natürlich Welt-Pinguin-Tag, am Freitag Tag des geistigen Eigentums, am Samstag Welt-Grafiker-Tag, und die nächste Woche beginnt dann auch gleich mit dem Welt-Tanz-Tag.

Schönster Welttag der Woche ist aber der Tag des Baumes (Donnerstag), der in einem gewissen Widerspruch zum Welttag des Buches (Dienstag) steht – Bäume mögen Bücher vermutlich nicht so sehr.

Bäume werden heute geliebt, also vermutlich öfter umarmt als gefällt. Komischerweise fragt sich niemand, ob der Baum das mag. Würden Sie es schätzen, von jedem dahergelaufenen Glückssucher umarmt und um „Kraft“ gebeten zu werden? Leider können Bäume nicht sprechen, es wäre interessant zu erfahren, was sie über uns denken.