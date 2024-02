Dort, wo das Skiwasser fließt und ein "Sie" keine Bedeutung mehr hat

Über 1.000 Meter ist man per Du. Sagt man. Es gibt dazu zwar keinen Gesetzesbeschluss, keinen Alpenreport, kein Naturgesetz oder Elmayer-Benimmregel, aber wer in Österreich in den Bergen unterwegs ist, weiß, dass beim Gipfelsturm ein „Servas, griaß di“ besser ankommt als ein „Hallo, ich grüße Sie“. Dabei ist es durchaus egal, ob man beim Wandern den Bundespräsidenten trifft oder auf der Alm neben einem Maurer aus Hintertupfing zum Sitzen kommt. Über 1.000 Meter sind alle gleich: Alle tragen (mehr oder weniger) dieselbe Funktionswäsche, einen Rucksack (mit Jause und Sorgen) mit sich herum oder quälen sich in beton-elastischen Skischuhen über viel zu enge und rutschige Stiegen hinab zum WC. In solchen Situationen hat das „Sie“ keine Bedeutung mehr. Außerdem will man manche Menschen nach dem gemeinsamen Erreichen eines Höhepunktes (am Gipfelkreuz, in der Schirmbar, am Selbstbedienungsbuffet) einfach nicht mehr siezen.