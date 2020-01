WeinWandern

Die Rebsorte selbst kam mit dem Apotheker Johann Philipp Bronner des Weges. Er brachte in den 1860ern die Rebsorte aus Baden-Württemberg, wo er lebte und aufwendigste Weinbau- und Rosenversuche betrieb, nach Österreich. Dass die Traube in die Thermenregion gut passt, hat ein bisschen mit einer Störung zu tun. Die geologische Störlinie zwischen den nördlichen Kalkalpen und dem Wiener Becken hin ermöglicht, dass heißes mineralreiches Wasser an die Erdoberfläche steigt. Just ist die Zeit, wo Herr und Frau Österreich nilpferdgleich im warmen Thermalbad treiben auch jene, in der man schwere Rotweine trinkt. Zu Blunzn, Kaninchen, Rote-Rüben-Risotto und Rotkrautstrudel. Und der St. Laurent ist ein Sensibelchen, er mag die Bedingungen in der Gegend gern.

Für mich riecht der St. Laurent 2017 Ried Frauenfeld vom Johanneshof Reinisch nach Brombeermarmelade und Raunächten. Bronners Leitspruch taugt übrigens zum Vorbild und Motto für den Jahresbeginn: „Erfasse und nütze den Geist der Zeit!“