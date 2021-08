Christina Fiebers Flaschenpost: Leicht, aber nicht Light

Auch wenn einem die Light-Unkultur aufstößt – üppige Ungetüme braucht es schon gar nicht: Weine konzentriert zu Fruchtaufstrichen, die Alkoholwerte eines Obstlers aufweisen. Gewächse mit der Feingliedrigkeit von Sumo-Ringern, die nach dem ersten Schluck Panikattacken auslösen. Unter vielen Winzern herrschte eine Zeit lang offenbar ein Wettbewerb im Spätlesen: Ernteten die einen zu Allerheiligen, warteten die anderen garantiert bis zum ersten Schnee, um möglichst überreife Trauben für ihre, wohlgemerkt, trockenen Weißweine einzubringen. Im Sommer hingegen wurde manisch entlaubt, damit wirklich jede einzelne Beere in der Mittagssonne brutzeln konnte. Bei Rotweinen hingegen erledigte man den Verdichtungsprozess lieber im Keller: Verfahren wie Umkehrosmose oder Vakuumverdampfung konzentrierten Most zu Konfitüre. Das passiert auch heute noch, aber nicht mehr ganz so enthusiastisch. Zur Verteidigung der Winzer muss festgehalten werden, dass derlei Kraftlackeln regelmäßig mit Bestwertungen versehen wurden und Gäste mitunter ihre Weine reklamierten, wenn sie nicht nach Kiwi-Banane schmeckten.