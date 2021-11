Wasser predigen, Wein trinken

Spätestens jetzt ist allen klar, dass man etwas gegen den Klimawandel tun muss: Wegen Frosts, Hagels und Schüttregens gibt es immer weniger Trauben, schlägt die internationale Organisation für Rebe und Wein Alarm. Sprich, weniger Wein. Da fällt einem vor Schreck doch glatt der Sprudel aus der Hand.

Zum Glück wird in Glasgow gerade die Welt gerettet. Große Worte, kleine Taten, ätzen Kritiker. Und die Mächtigen der Welt liefern fleißig Munition. Boris Johnson etwa. Er hat sich nach seinem Auftritt bei der Klimakonferenz in seinen Privatjet gesetzt, um zu einem Dinner in illustrer Herrenrunde zu düsen. Mit dabei – bekennende Klimawandelskeptiker. Großes Kino! Apropos.

Sky will Filmhelden zu Vegetariern und E-Auto-Fahrern machen. Als Beitrag für den Umweltschutz. Schließlich hätten die Serienstars Vorbildcharakter, meint die Sky-Chefin, die mit ihrem Privatjet gern zwischen den USA und Großbritannien pendelt.