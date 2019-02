Warum das Abschneiden der Österreicher kein Desaster ist

Der Blick zurück auf die jüngsten Titelkämpfe bestätigt dies zudem. 2009 konnte der ÖSV vor den technischen Disziplinen ein Mal Gold und zwei Mal Bronze vorweisen, gar ein Debakel drohte bei der Heim-WM 2013 in Schladming (0 – 0 – 2). Danach schockte Marcel Hirscher die Ski-Nation mit seiner Aussage: „Die USA haben uns längst überholt.“

Es sollte ein Weckruf gewesen sein. Zwei Jahre später hatte Österreich die Lehren gezogen: 5 – 3 – 1 hieß es am Ende in Vail. Übrigens: Die USA waren am Dienstag im Teambewerb erst gar nicht am Start.