Wann platzt die „education bubble“?

Natürlich ist auch an den öffentlichen Hochschulen nicht alles Gold, was wissenschaftlich glänzt. Im Standard redete jüngst eine Lehrerin Tacheles: An den Pädagogischen Hochschulen (vormals Pädaks) sei jeder bei den Prüfungen durchgekommen, auch wenn das in keiner Relation zum vorhandenen Wissen gestanden sei, kritisierte sie.

Viele Eltern mit dem nötigen „Kleingeld“ stellen eine kühle Rechnung auf: An etlichen der öffentlichen heimischen Massenuniversitäten muss man mit Betreuungsmängeln, Studienverzögerungen und womöglich Studienabbruch rechnen. Ein teures Studium an einer Privatuni hingegen ist ein sicheres Ticket zum Abschluss in der regulären Zeit und für einen guten Job.

Das Ganze ist auch international zu einem riesigen Geschäftszweig geworden, in dem auch etliche Fantasie-Universitäten mitmischen, die um die Kinder der Reichen buhlen. Inklusive viele private „medical schools“ für jene, die an den Medizinuni-Aufnahmeverfahren scheitern. Eine „education bubble“ hat sich gebildet. Platzt sie irgendwann einmal? Manch große Firma, vornehmlich im IT-Bereich, bildet ihre Arbeitnehmer schon sicherheitshalber lieber selbst aus, weil sie dem Markt nicht mehr vertraut. Auch Eltern, Arbeitnehmer, Studierende tun sich schwer, den Weizen von der Spreu zu trennen. In universitären Zirkeln wird die Qualitätsdebatte über Privatunis längst geführt. Es wird Zeit, es auch öffentlich zu tun. Von der Ausbildung, auch der universitären, hängt nämlich unsere Zukunft ab.