Wahn, Witz und Wissen

Wenn Wahn das Gegenteil von Wissen ist, dann steht der gelernte Österreicher lieber im Sumpf des Wahnsinns als auf dem Boden der Tatsachen. Laut Eurobarometer- Umfrage liegt Österreich, was das Interesse an Wissenschaft betrifft, am vorletzten Platz. Das dürfte nun auch dem bisher eher glücklos agierenden Unterrichtsminister zu Ohren gekommen sein. Und so ließ dieser am Wochenende mit einer Applaus-versprechenden Meldung aufhorchen: „Mit Science Busters gegen Wissenschaftsskepsis“.

Das klingt gut. Immerhin hat die Witz-und-Wissenschaft-Crossovertruppe der Science Busters soeben erneut das Publikumsvoting des Österreichischen Kabarettpreises gewonnen. Wissenschaft und Lachen – das geht. Wissenschaft und Ernst – interessiert keinen. Der Unterrichtsminister sagt: „Wir haben ein strukturelles Problem, wenn knapp die Hälfte der Befragten angibt, dass Wissenschaft in ihrem Leben keine Rolle spielt.“

Wir haben ein strukturelles Problem? Wir haben ein Problem. Wenn Menschen in ihr High-Tech-Smartphone tippen, dass sie nicht an Wissenschaft und Forschung glauben, dann ist das ein Kabarett für sich. Und so gesehen sind die Science Busters vielleicht tatsächlich die letzten Ansprechpartner, die diese Wahnsinnigen noch erreichen könnten.