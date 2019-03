In „Guten Morgen Österreich“ ging man der Frage nach, woran man erkennt, dass die heiße Milch für den frisch gebrauten Kaffee nicht zu heiß ist, denn bei 70 Grad fängt sie zu verbrennen an. Die Barista-Staatsmeisterin in der Disziplin: kunstvolles Eingießen der Milch in den Kaffee gab den Tipp, 65 Grad seien genau richtig, und bitte ... wie erkennt man 65 Grad? Man probiert immer, mit dem Finger oder mit dem Mund – „und 65 Grad sind zwei Sekunden vor AU!“

Das ist präzise. Zwei Sekunden vor AU! ist die Welt noch in Ordnung. Mit diesem Trick kann kein Schaden eintreten. Wir neigen dazu, uns erst nach dem AU! zu wundern. Wir müssen üben. Zum Beispiel bei der Quizsendung mit dem Schauspieler Ochsenknecht: Nennen Sie mir einen Laubbaum. „Fichte!“ – Einen Laubbaum!!! „Fichte.“ Nächste Frage: Wie heißen die männlichen Bienen? Und jetzt ist es an der Zeit , man ist gewarnt, jetzt hätte man abschalten sollen. Aber nein, und Ochsenknecht sagt: „Hummeln.“ (Auuu!)