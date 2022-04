Vollschlank in Floridsdorf

UnlÀngst widmeten wir uns im Redaktionskomitee der Wiener Ansichten der Frage, ob und wie viel die Begriffe schön und liebenswert miteinander zu tun haben.

Nicht viel, glĂŒcklicherweise.

Dieser Meinung ist wohl auch die Autorin Inge Fasan, die in ihrem SpaziergĂ€nge-Buch „10.000 Schritte in Wien“ Orte besucht, die bisher als wenig sehenswĂŒrdig galten. Unter anderem die Großfeldsiedlung. Sie begegnet der grĂ¶ĂŸten Plattenbausiedlung Österreichs mit Wohlwollen und lĂ€sst auch deren Leinwand- Ruhm in Barbara Alberts Film „Nordrand“ nicht unerwĂ€hnt. Albert selbst stammt ja aus der unweit gelegenen Nordrandsiedlung. Ein beschauliches, doch unauffĂ€lliges GrĂ€tzel mit GĂ€rten und ruhigen Gasserln, in denen auch Mitglieder des Redaktionskomitees einst mit Hund und Rad umhersausten.

Die Meisterin des wohlwollenden Blicks auf Gegenden, die nicht gleich ins Auge springen, ist zweifellos Agnes Bernhard, auch Oma Bernhard genannt. Die ehemalige Religionslehrerin ist ehrenamtliche Mitarbeiterin im Bezirksmuseum Floridsdorf und hat zwei grundsympathische BĂŒcher ĂŒber den Bezirk herausgebracht („Einst & Jetzt“, Teil I und II). Als wir dieser Tage Neues ĂŒber die berĂŒhmte Venus von Willendorf erfuhren (sie war doch kein Sexsymbol, sondern eine weise Großmutter, was soll Frau denn sonst sein?), nahmen wir unverzĂŒglich Oma Bernhards Floridsdorf-Buch zur Hand, um darin alles ĂŒber die ein bisschen weniger berĂŒhmte Venus vom Bisamberg nachzulesen. Auch sie war ĂŒbrigens vollschlank.

Apropos. Der nun verstorbene Maler Hermann Nitsch war Floridsdorfer. Dieses nicht insignifikante Detail fehlte in den meisten Nachrufen. Überall las man von Mistelbach und Prinzendorf. Dass der freundliche KĂŒnstler aus Jedlersdorf stammte, auf der BrĂŒnnerstraße die Schule besuchte und von seinen Freunden „Happi“ genannt wurde, hat man verschwiegen. Ebenso, dass er ursprĂŒnglich Radrennfahrer werden wollte.

Gut, dass wir das jetzt auch besprochen haben.