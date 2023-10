Der nicht gerade im Ruf der Linksradikalität stehende Uniqa-Chef Andreas Brandstetter sagte dieser Tage in einem KURIER-Interview zum Thema Klimawandel: „Aber sehr wohl spielt die Frage, wie wir mit den Ressourcen umgehen und wie wir

uns verhalten, eine Rolle. Und ich denke, bevor wir diskutieren, ob Bargeld in die Verfassung kommen soll, was ungefähr so relevant ist, ob am Morgen die Sonne aufgehen und am Abend untergehen soll, müssen wir überlegen, warum sich die junge Generation irgendwo anklebt. Ich habe Verständnis als Familienvater für deren Zorn, Wut und Ohnmacht.“

Brandstetter fordert einen rascheren Ausbau alternativer Energiequellen – und eine allgemeine Verhaltensänderung. „Ich sage das, weil wir oft hören, es tun die Chinesen und Amerikaner auch nichts. Wenn das jeder sagt, wird dieser Planet für unsere Kinder und Enkelkinder am Ende unbewohnbar sein.“