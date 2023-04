Vernünftig bauen

Wie haben Sie die Osterferien verbracht? Das Redaktionskomitee der Wiener Ansichten war viel wandern. Vor allem zwischen den

U-Bahn-Stationen Längenfeldgasse und Meidling. Die U4 war auf dieser Strecke unterbrochen, Gleisarbeiten, der Schienenersatzverkehr war meist überfüllt, deshalb gingen viele zu Fuß. Dabei hatten wir fröhlichen Wanderer ausgiebig Gelegenheit, die Bautätigkeit auf den ehemaligen Kometgründen zu bewundern.

Der Ort gehörte schon bisher nicht zu den lauschigsten Plätzen der Stadt. Jetzt drängt sich dicht an den schmalen Gehsteig ein Gebäudekomplex, der exakt so aussieht, wie das meiste, das heutzutage gebaut wird: Eine gigantische Burg mit Spiegelfenstern. Wird bestimmt lustig im Sommer, bei Außentemperaturen von 35 Grad. Macht aber nix, drinnen kann man ja auf bürotaugliche 20 Grad runterkühlen, wie man das in den heute üblichen Großraumbüros eben so macht. Das hat rein praktische Gründe: So muss man nicht zweimal im Jahr Winter- und Sommergarderobe hin- und herräumen – das flauschige Wolljackerl brauchen Sie im Sommer auch.

Aber ja, das ist polemisch. Denn natürlich, wird versichert, ist das alles nachhaltig. Energieversorgung mit Abwasserwärme. Energiegewinnung mit Solarenergie.

Emissionsfrei und ressourcenschonend ist bestimmt auch die dazugehörige Tiefgarage, befahrbar stadteinwärts und stadtauswärts. Und natürlich muss ein Shoppingcenter her, was denn sonst – schließlich kann es in Österreich keine sinnvolle Bautätigkeit ohne Shoppingcenter geben. Das wiederum hat pädagogische Gründe: Damit die Menschen, während sie auf ihre Handys starren, nicht ständig auf der Straße gehen oder hinter dem Lenkrad sitzen müssen, sondern ihre Tagesfreizeit gemütlich im Shoppingcenter verbringen können.

Und wer dort auch Wohnen möchte, kann das selbstverständlich auch tun, im Hotel oder in einer Mietwohnung. Er muss dann nie wieder das Gebäude verlassen. Shopping – Office – Living. Die reine Vernunft.