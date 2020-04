Verloren in der Corona-Krise

Auftanken. Der Klabautermann, eigentlich auf Schiffen heimisch, versteckt auch in Wohnungen überaus engagiert Dinge. Besser als jeder Osterhase. Der Kobold macht dabei nicht vor Fahrradpumpen halt. Gerade jetzt, wo das Radl die Öffis ersetzen soll, um in die Arbeit zu kommen – blöd. Geschäfte hatten auch keine offen – noch blöder. Unter Umständen war kein Klabautermann beteiligt, und das Radzubehör befindet sich an einem ganz speziellen Platz, der ebenso schnell vergessen wie ausgesucht war. Wie auch immer: Lufttanken ist in Wien auch bei einer öffentlichen Fahrradpumpe möglich. Und: Schon das Verlassen der Wohnung ist ein Ereignis, weil man sich unter freiem, unglaublich blauem Himmel bewegt.

Guck in die Luft. In den Himmel schauen als neue Freizeitbeschäftigung. Warum nicht? Vieles andere fällt ja aus. Und gestreamt, gechattet und gelesen ist auch irgendwann einmal genug. Aber was dann? Backen und kochen als versteckte Talente. Besser als das Kantinenessen schmeckt es jedenfalls. Aber alleine das ist keine Kunst. Ruhe geben hingegen schon. Die neue Langsamkeit verschafft Luft. Und einen schönen Weg durch Wien.