Verhaltensforschung

Wir hatten ja schon befürchtet, dass um den Lainzer Tiergarten mehr Füchse und Wildschweine unterwegs sind als im Lainzer Tiergarten. Die Spuren im Schnee der vergangenen Tage und Wochen zeigten: Umsonst gesorgt, es ist auch drinnen recht viel los.

Tatsächlich wurden wir unlängst an einem verschneiten Sonntagnachmittag auf dem Weg vom Nikolaitor zum Pulverstampftor (wegen der Wildschweinskulpturen familienintern auch Wildschweintor genannt) eines leibhaftigen Wildschweins gewahr. Es war weit genug entfernt, dass ich ein zartes „Jö“ flüsterte. Meine Begleitung hingegen wurde nervös und machte, wie immer in solchen Situationen, fragwürdige Scherze. Rief dem Wildschwein, das uns bis dahin keinerlei Beachtung geschenkt hatte, die Behauptung zu, er sei Veganer und habe, im Gegensatz zu mir, noch nie im Leben Wildschweinsalami gegessen, ja, nicht einmal gesehen habe er solch Teufelszeug.

Das Wildschwein blickte kurz auf und trabte, sichtlich uninteressiert, von dannen. Es hatte wahrscheinlich nichts verstanden. (Der Mann an meiner Seite ist Vorarlberger, was man vor allem dann hört, wenn er nervös ist.) Wir trollten uns dennoch schleunigst. Und erinnerten uns an eine Jahre zurückliegende Begegnung mit Graugänsen im Tierpark Grünau, die offenbar einen Heidenspaß an einer familiären Auseinandersetzung hatten. Die leutseligen Vögel trainierten dort einst mit Verhaltensforscher Konrad Lorenz Kommunikation und offenbar kommunizieren sie auch heute, Jahrzehnte nach dem Ableben ihres Trainers, immer noch gerne. Und zwar vorzugsweise mit Zweibeinern, die nicht auf Kommunikation aus sind. So wurden wir Zeugen, als sich eine italienische Mama, bis auf den Parkplatz verfolgt vom Geflügel, in panischer Angst ins Auto einschloss, während Gatte und Tochter sich vor Lachen kaum beruhigen konnten.

Ausgesprochen gemein war das. Ich würde niemals darüber lachen, wenn der Mensch an meiner Seite Angst vor einem Tier hat.