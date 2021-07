Fabelhafte Welt: Demnächst wird Brüderlein vielleicht erwachsen

Mein Lieblingsbruder ist gestresst, weil er noch zwei Monate lang keinen Stress hat. Im September gründet er ein Start-up. Jahrelang feilte er am Konzept und arbeitete in trostlosen, aber gut bezahlten Jobs, um Startkapital anzusparen. In seinem Lebensplan hatte er vorgesehen, vor der Gründung ausgiebig die Welt zu bereisen. Dafür nahm er sich 2020 eine monatelange Auszeit, die er schlussendlich in seiner kleinen Wohnung damit verbrachte, dem Universum beim Lachen zuzuhören – ach, wie lustig muss das Schicksal die großen Pläne von uns kleinen Menschlein finden. Seither sucht Brüderlein zwanghaft nach Möglichkeiten, etwas maximal Aufregendes zu erleben. „Sis, wenn ich gegründet habe und 30 bin, MUSS ich mich leider erwachsen benehmen“, erklärte er mir. Wüsten, Dschungel, mit einem Floß die Donau abwärts bis ans Meer treiben – sein Streben nach Abenteuern wurde zur nervlichen Belastung für die ganze Familie. Dann schlug ihm ein Freund (und routinierter Wandersmann) vor, gemeinsam einen Monat durch Nordschweden zu wandern. Man träfe tagelang keine anderen Menschen, und es wird dort zurzeit weder dunkel noch warm.