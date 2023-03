Haben Sie gut geschlafen? Heute ist internationaler Tag des Schlafes, und Salzburger Schlafforscher haben festgestellt, dass ein Drittel der Österreicher unter Schlafstörungen leidet.

Schlafmangel kann die Lebenserwartung um fünf Jahre senken, sagen die Mediziner. Wer nie schläft, verliert möglicherweise so viel an Lebenserwartung, dass er gar nicht erst geboren wird. Umgekehrt kann guter Schlaf das Leben verlängern. Wer 24 Stunden am Tag schläft, lebt vielleicht sogar ewig.

Schlafexperten haben festgestellt, was den Schlaf fördert: ein kühles Schlafzimmer (bitte nicht im Eiskasten schlafen), Dunkelheit (vor dem Schlafengehen die Sonne abdrehen), kein Fernsehen (wenn, dann nur sehr Langweiliges, wie den „Bachelor“ oder die 57. Folge der Castingshow „Die SPÖ sucht den Superstar“).

Klar ist: Schlaf ist wichtig. Denn Schlaf ist Urlaub von sich selbst.