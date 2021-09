Ungeheuerlich!

Sind Sie noch da?

Eine im Internet angesichts ihrer Blödheit erstaunlich beliebte Verschwörungstheorie sagt ja: Alle Geimpften werden bis Mitte September gestorben sein. Nun, Mitte September ist vorbei, und die Geimpften leben noch (darunter der Autor dieser Zeilen). Aber auch darauf haben die Verschwörungsgläubigen eine Antwort gefunden: Damit es nicht so auffällt, wurden nur die wenigsten Geimpften wirklich geimpft (die anderen bekamen ein Placebo). Nichts ist so idiotisch, dass es in diesen absurden Zeiten nicht von manchen geglaubt wird.

Herbert Kickl hat übrigens gegen die Behauptung geklagt, er sei geimpft. Verständlich, als FPÖ-Chef muss man sich gegen die Unterstellung wehren, man verhalte sich vernünftig, verantwortungsbewusst und solidarisch.

Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn jemand gegen das ungeheuerliche Gerücht klagt, er verwende Sicherheitsgurte.