Unfreundlich, Oida

Da haben wir es wieder: Österreich ist laut einer Umfrage unter „Expats“ – also Menschen, die aus beruflichen Gründen in einem fremden Land leben – zwar das Land mit der fünfthöchsten Lebensqualität, aber auch das unfreundlichste Land der Welt.

43 Prozent der Expats finden uns unfreundlich. Nur in Kuwait fühlt man sich weniger willkommen, und nur in Dänemark findet man schwerer Freunde. 56 Prozent finden es schwierig, in Österreich die Sprache zu erlernen, gleichzeitig sagen 45 Prozent, dass man ohne Deutschkenntnisse bei uns nicht durchkommt.

In Wahrheit stimmt das alles so natürlich nicht. Wir sind nicht unfreundlich, wir zelebrieren nur unseren heiligen Grant (wann wird der endlich ins Weltkulturerbe übernommen?).

Und unsere Sprache zu erlernen, ist ganz einfach. Der klassische Satzbau in Wien geht so: Heast – Subjekt – Prädikat – Beleidigung – Oida.