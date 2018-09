Überschlau (5)

„Sie machen sich über überschlaue Autofahrer lustig, die mit schwer lesbaren Kennzeichen die Polizei narren wollen oder sonst verhaltensauffällig sind – was sagen Sie dann den GTI-Radaubrüdern in Kärnten?“, fragt Leser N.?

Nix. Das ist einfach eine Frage der vermuteten kognitiven Kapazität.

Dieser Tage findet rund um Faaker- und Wörthersee ein sogenanntes Nachtreffen zum jährlichen Treffen der GTI-Fans im Mai statt. Vortreffen gibt’s inzwischen auch schon – in Wahrheit ist das ganze Jahr und das ganze Leben ein Brumm-brumm und Gummi-Gummi. Nicht für alle GTI-Fahrer, aber für die, denen das aufgemotzte Gefährt so etwas ist ein roter Hintern: „Richtig rot werden die bei den Männchen dann, wenn sie erregt sind, wenn es Streit in der Gruppe gibt und wenn sie Dominanz zeigen wollen“, steht im Lexikon. Nicht unter GTI, sondern unter Pavian.