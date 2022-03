"ÜberLeben": Alles schmeckt nach Socken

Achtung, diese Kolumne wurde zu Ihrem Schutz vor Veröffentlichung desinfiziert!

Nach einer Woche Corona war ich schon ziemlich gut gelaunt. Klar, es war mühsam – Schnupfen, Husten, Ohrenschmerzen, Bauchweh – aber definitiv keine Tragödie. In einem Video-Telefongespräch mit meinem Vater sagte ich zuversichtlich, dass das Virus keine Chance gegen mich habe.

Witzig, übrigens, wie man von zwei Jahren Pandemie geprägt ist: Im Video-Gespräch mit meinem Vater muss ich husten – und halte mir schnell die Hand vor den Mund, um ihn nicht anzustecken. Eine völlig sinnlose Handlung – auch das Corona-Virus kennt bis heute keine Methode, sich via WhatsApp zu verbreiten – die mir aber in dem Moment angemessen erscheint.

In der zweiten Woche holt das Virus dann plötzlich aus und semmelt mir eine Faustwatsche mitten ins Gesicht. Zuerst kommt Geruchs- und Geschmacksverlust. Ich nehme nur noch ein leicht säuerliches, muffiges Aroma wahr. Alles riecht und schmeckt nach verschwitzten Socken. Dann kommt ein wilder Fieberschub. Ich kriege so starken Schüttelfrost, dass ich im Anorak schlafe und trotzdem friere.

Jetzt bin ich seit mehr als zwei Wochen krank – und dennoch sehr dankbar. Etwa dafür, dass ich keine Atemprobleme habe. Ich musste nicht ins Krankenhaus und bin auch nicht gestorben. Dankbar auch dafür, dass meine Freundin und ich einander auch in der Quarantäne nicht auf die Nerven gehen, sondern sehr liebevoll miteinander umgehen. Vor allem aber dankbar dafür, dass ich in einem Land lebe, wo es keinen Krieg gibt. Ich fühle mich unendlich müde, aber in Wahrheit geht es mir gut.

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund, das ist eine echte Dreckskrankheit, Hackiducki no amoi!

Guido Tartarotti gastiert mit seinem neuen Kabarettprogramm „Guitar Solo“ am 12. März im Wilheringerhof in Klosterneuburg.