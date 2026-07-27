Mehr Luxus beim Fliegen: So sehen die Lounges der Zukunft aus

Welchen Komfort bieten Lounges in der Zukunft?

Antwort: Die Beliebtheit von Lounges auf Flughäfen nimmt ständig zu. Sei es mit Zugang als First oder Business Class Fluggast, durch käufliche Zutrittspässe (etwa Priority-Pass) oder Mitgliederprogramme. Branchenstudien zeigen, dass Premium-Reisende und Vielflieger bei der Wahl einer Fluggesellschaft durchaus auf die Qualität der Lounges achten, insbesondere bei Langstrecken- und Umsteigeflügen. „Der Lounge-Zugang ist neben Flugplan, Streckennetz, Kabinenprodukt, Treueprogrammen und Preis einer von mehreren Faktoren, welche die Wahl der Fluggesellschaft beeinflussen“, erläutert Mohammed H. Mattar, Emirates Airline Divisional Senior Vice President Airport Services im KURIER Gespräch. „Wir sind der Überzeugung, dass die Qualität unserer Flughafen-Lounges ein wichtiger Bestandteil des gesamten Premium-Reiseerlebnisses ist“, so der Experte. Mit Blick auf die Zukunft geht Matta davon aus, dass Reisende Wert auf stärker personalisierte Gastfreundschaft legen werden. „Unterstützt durch integrierte Technologie sowie flexible Bereiche zum Arbeiten, Essen, Entspannen und für soziale Interaktion. Zudem wird der Wellness-Aspekt an Bedeutung gewinnen, etwa durch Ruhezonen, von Spas inspirierte Duschbereiche und eine beruhigende Atmosphäre.“ Ein Teil des Lounge-Angebots, welches Reisenden wichtig ist, ist das kulinarische Angebot mit regionalen Speisen und Getränken. „Wir sehen, dass diese Trends die gesamte Reisebranche prägen“, so Matta.