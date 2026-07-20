22 Stunden im Flugzeug: Was erwartet Passagiere auf Ultralangstreckenflügen?

Was können Passagiere auf Ultralangstreckenflügen erwarten?

Antwort: Mit der Verfügbarkeit neuer Flugzeuggenerationen wie dem Airbus A350-900 oder der Boeing 787 hat sich das Portfolio der Langstreckenflüge gravierend verändert. Gegenwärtig ist Singapore Airlines mit dem Airbus A350-900ULR (Ultra-Long-Range) von Singapur nach New York Rekordhalter. Sie fliegt die über 15.000 Kilometer lange Strecke in mehr als 18 Stunden. Ab 2027 wird die australische Fluglinie Qantas mit „Project Sunrise“ in 19 bis 22 Stunden (je nach Route und Windbedingungen) von Sydney nach London sowie von Sydney nach New York fliegen – über 16.000 Kilometer. Um fast einen ganzen Tag im Flugzeug auszuhalten, wird auch Qantas ihre Airbus-A350-1000ULR-Flotte mit weniger Sitzen ausstatten. Lediglich 238 Sitze, davon ein hoher Anteil im Premium-Segment, anstelle der rund 400 Sitze einer typischen A350-1000-Version.