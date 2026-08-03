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Frage an den Überflieger

Kinderfreie Zonen im Flugzeug: Diese Airlines bieten sie an

Luftfahrt-Experte Kurt Hofmann beantwortet jede Woche Fragen rund ums Fliegen. Diese Woche: Kinderfreie Zonen im Flugzeug.
Kurt Hofmann

Kurt Hofmann

03.08.2026, 08:00

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Boy playing with toy plane in airplane

Frage: Gibt es Fluglinien, die kinderfreie Zonen an Bord anbieten, um Ruhe zu haben?

Antwort: Ja, diese gibt es, aber noch in einem sehr überschaubaren Rahmen. Viele Passagiere kennen es, Reisen mit Kindern kann Nerven kosten, nicht nur den Eltern, auch den Mitreisenden. Hier ein Überblick von Fluglinien, welche kinderfreie Zonen anbieten. Diese Kabinen sind überwiegend mit Economy-Class-Sitzen ausgestattet. Die Aufpreise variieren und werden bei der Buchung dargestellt. Beginnen wir mit der Billigfluglinie Scoot, die viermal pro Woche von Wien nonstop nach Singapur fliegt. An Bord der eingesetzten Boeing 787 gibt es den Bereich „ScootinSilence“. Dieser gewährt Zutritt ab zwölf Jahren und bietet zusätzlich mehr Beinfreiheit. Die Billigfluglinie Air Asia X aus Malaysia offeriert in ihren Airbus A330-Flugzeugen auf Langstrecken eine „Quiet Zone“. Diese befindet sich, je nach Konfiguration des Flugzeuges, im vorderen Teil von Reihe 7 bis 14 oder von Reihe 1 bis 12. Hier ist auch das Kabinenlicht etwas gedämmt, das Essen wird früher serviert, um mehr Ruhezeit zu gewährleisten. Der Zugang ist ab zehn Jahren erlaubt. Corendon Dutch Airlines bietet eine „Only Adult Zone“ auf der Langstrecke von Amsterdam nach Curaçao. Dabei handelt es sich um einen 102 Sitze umfassenden separaten Bereich im vorderen Teil eines Airbus A350-900 – von  432 Sitzplätzen an Bord. „Dieser Bereich ist ausschließlich Passagieren ab 16 Jahren vorbehalten und kann vorab reserviert werden“, so eine Corendon-Sprecherin zum KURIER. Der Aufpreis  beläuft sich auf 40 Euro pro Strecke.

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Zum Autor: 
Kurt Hofmann arbeitet seit dreißig Jahren als Journalist sowie seit 2000 als Luftfahrt-Experte für internationale TV-Stationen. Fragen mit Betreff „Überflieger“ an reise@kurier.at 

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