Für die Zusammensetzung des perfekten Urlaubs gibt es überraschend viele Varianten. Der eine will so, die andere jenes, man könnte über dieser Frage zur Erkenntnis kommen, dass Menschen individualistische Wesen sind und gar nicht so leicht zu verallgemeinern (wie in Debatten oft praktiziert). Aber doch beinhalten viele Antworten gleiche Bestandteile: Gutes Wetter kommt oft – was banal ist, aber auch destinationsunabhängig und unplanbar. Ein gescheites Bett – sagen überraschend viele, vielleicht sollte man Teststerne für Bettenqualität einführen. Neues entdecken hält sich paradoxerweise mit wieder an den Lieblingsort fahren die Waage, da kann sich die urlaubende Menschheit nicht entscheiden, schon wieder so individuell, pfff.

Fast immer dabei: Gutes Essen.