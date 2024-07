Ich darf auch heuer meinen Sommer am Wolfgangsee eröffnen und bleibe dabei: Glauben Sie den Attersee-Aficionados, den Traunsee-Trommlern und all den anderen See-Bewunderern nix, der Wolfgang ist der schönste See. Oder glauben Sie ihnen doch und kommen Sie nicht hierher!

Aber darum geht es ja gar nicht.

Es geht um Fische und Sommerfrische. In der ergibt man sich in lauen Abendrunden ja gerne Themen, die für den Weltenlauf und das eigene Wohlbefinden völlig egal sind. Wenn man sich in etwas Irrelevantes vertieft, ist das eine kleine Meditation, wie Fingerübungen für das Gehirn und Lockerschütteln der Kommunikation, die uns zuletzt eh immer mit schweren Themen zudröhnt. Also zum Sommerabend nur nix Schweres, quasi über Salat reden.

Oder eigentlich über Fische.