Das war eine Woche wie ein Monty-Python-Film: aneinandergereihte Skurrilitäten, jede für sich ein gelungener Alltags-Gag, in Summe aber doch etwas langweilend. Den Auftakt macht ein Leser, der mich wüst beschimpfte: Er wollte mir zuerst seinen Hintern (er schrieb nicht „Hintern“) ins Gesicht stecken, dann aber wieder nicht, weil das seinen Hintern (er schrieb wieder nicht „Hintern“) beleidigen würde. Das ist zwar unterhaltsam, aber solche Fantasien könnte man auch mal untersuchen lassen.

Quasi wie zum Trost trudelte eine Pressemeldung ein: Das angesagte Burgerlokal mit dem passenden Namen „Le Burger“ vereint in seiner neuen Kreation „Dubai Schokoladen Burger“ nun den Megahype Dubai-Schokolade mit „dem Geschmack eines saftigen Rindfleisch-Burgers“ (aber eh nur fünf Tage lang bis 24. November). Das muss man einmal verdauen.

Aber gut, Geschmäcker sind so verschieden wie Email-Beschimpfungen. Natürlich will man einfach am Internet-Phänomen Dubai-Schokolade mitnaschen. Sie kennen sich nicht aus? Zusammengefasst: Eine Schokoproduzentin hat 2021 in Dubai eine Vollmilchschoki mit Kadaifi (Engelshaar, bekannt von türkisch-arabischen Süßwaren) und Pistazien-Sesampaste gefüllt. Vor einem Jahr hat eine berühmte Influencerin die auf Social-Media-Kanälen besprochen. Ein Hype entstand, viele Schoko-Macher produzierten auch rasch Dubai-Schoki, aber zu knapp, hohe Nachfrage bei zu wenig Verfügbarkeit ergibt Schokolade, die im Internet um Unsummen versteigert wird. Und wenn man mit etwas Geld machen kann, ist kaum mehr was heilig, nicht einmal Rindfleisch.