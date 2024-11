In Minute 23 meines Neunstundenfluges entschied sich der Vordermann zum Rückklappen seines Sitzes. Er tat das mit größter Entschlossenheit, vielleicht wollte er auch einen Rekord aufstellen, wie schnell man einen Sitz nach hinten legen kann. Ohne sein Gesicht zu sehen, meinte ich auch etwas Aggressives in seiner Art der Sitzumstellung zu erkennen. Als ob er mir damit etwas sagen wollte. Ich überlegte: Kenne ich den Mann, von dem ich nur eine dunkle glatte Frisur sah, noch recht volles Haar, aber doch mit leichter Vorfünfziger-Schütterheit. Ich kramte in meinem Hinterkopf, knapp 50, dunkle Haare, fliegt heute von New York nach Wien. Mir fiel niemand ein, ich schloss also aus, dass die explosive Lehnenlegung als Rache für wasweißich zu verstehen wäre.

Meiner Unschuld gewiss sinnierte ich über den Akt an sich. Viele haben sich ja im Flieger angewöhnt, kurz nach hinten zu blicken und den unbekannten Rücknachbarn per nickendem Blick darauf hinzuweisen, dass man nun vorhat, sich in leichtes Liegen zu adaptieren. Blick und Nicken, weil Menschen in Flugzeugen kaum wen anreden, man geht von größtmöglicher Internationalität aus und will zum Anderssprachigen nicht unfreundlich sein. Ja, der sieht zwar aus wie einer aus Floridsdorf, aber er könnte ja aus Südwestlaos sein, also bloß nicht Deutsch, possibly French, possibile Englisch, namaste, hello, sorry – lieber Lächeln, Nicken, fragend schauen.

Einige umgehen die nonverbale Frage um die Umlege-Erlaubnis aber lieber – weil sie Widerspruch befürchten. Wer viel fragt, geht viel irr, sagt der Volksmund. Und wenn einer in Minute 23 des Neunstundenfluges ein „No, bitte not!“ mit verzweifeltem Blick kassiert, kann er seine Lehne zwar noch immer zurückkippen, wegen des schlechten Gewissens aber weder das Kichererbsencurry aus dem eckigen Puppengeschirr noch die sechs Folgen der Kultserie Friends im Bordprogramm genießen. Oder achtstundensiebenunddreißig lang gerade sitzen. Uff!

Je länger ich darüber nachdachte, umso mehr verstand ich den dunkelhaarig Mittelschütteren aus Sitz 27 K. Meine Knie schmerzten eh schon weniger als gleich nach dem Überraschungsangriff. Der Vordermann tat mir zunehmend leid. Er ist auch nur Opfer eines unlösbaren Dilemmas. Sind wir das nicht alle!?