Man muss zum Reisen gar nicht wegfahren

Jetzt, in dieser Zwischenwelt von Winter und Frühling, wo die Semesterferien noch nachhallen, aber noch nicht Ostern ist, freuen wir uns alle auf die Reise-Highlights, die das Jahr bringt. Vieles ist gebucht, aber wir haben noch Luft und Lust, wir überlegen noch.

Das trifft sich gut: Kommende Woche können Sie mit Ihrer Lieblingszeitung eh viel unterwegs sein. Zunächst müssen sie dafür auch gar nicht von der Couch aufstehen (eine besonders bizarre Form des Wegfahrens, aber gelegentlich gar keine schlechte): Am 13. März, also kommenden Mittwoch, ist der KURIER mit einem REISE SPEZIAL ummantelt. Darin haben wir auf 32 hochglänzenden Seiten wunderbare Orte, Genussmomente und Urlaubsideen in schönen Lesegeschichten versammelt: die schönste Liebesgeschichte von Mauritius, auf dem Rad durch New York, durch Nordindien, Flandern, Südfrankreich, Tauchen bei Galapagos, Kreuzfahren in arabischen Gewässern, persönliche Lieblingsecken der deutschen Euro-Städte, Wandern auf dem Salzburger Almenweg, mit der Familie im Wohnmobil oder nach Klagenfurt, Graz und ins Salzkammergut in ganz persönlichen Notizen ... dazu Käse aus Österreich und Essen aus Valencia und noch mehr ... es gibt so viel zu erzählen.

Am Wochenende müssen Sie zwar dann zum Reisen von der Couch aufstehen, aber nicht weit fahren: Auf der Ferien-Messe Wien präsentiert sich die ganze Welt und wir spielen in unseren legendären Quizrunden tolle Preise aus.

Wer viel reist, hat viele Fotos (die er auf dem Handy nicht mehr findet). Falls Sie doch eines hervorkramen können, machen sie beim Lieblingsplatzl-Wettbewerb mit: Schicken Sie uns bis zum 12. März ein Foto aus Ihrem Sommerurlaub in Österreich und verraten, was diesen Ort so besonders macht (Mail an thema@kurier.at, Betreff: Lieblingsplatzl). Die schönsten Bilder werden im „Lust auf Österreich“-Magazin (erscheint am 8. Mai), abgedruckt.