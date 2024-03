Die näheste Art, sich die Welt anzuschauen

Wir als KURIER Reise sind auch heuer in bewährter Tradition der offizielle Medienpartner der Messe (Ferien-Messe Wien, 14. bis 17. März, jeweils ab 10 Uhr, ferien-messe.at ) und wollen Sie besonders zu unseren vier KURIER Reisequiz -Runden in der ReiseArena (Hauptbühne) in Halle C einladen. Dabei können alle Anwesenden spontan mitspielen, zu gewinnen gibt es hochwertige Reisen und Reisegutscheine – die wir Ihnen in der kommenden Woche in KURIER Meine Welt alle vorstellen werden. Die Termine: Donnerstag (14. 3.) um 13.10 Uhr, Freitag um 13.20 Uhr, Samstag um 12.30 Uhr und Sonntag um 14 Uhr.

In zwei Wochen ist wieder Ferienmesse und das ist nicht nur eine Gelegenheit, für kommende Reisen zu planen. Vor allem kann man beim Schlendern von Stand zu Stand die Welt entdecken. Ich bin da vielleicht ein schlichtes Gemüt, aber mir macht es Freude, wenn da Indonesien auf Bibelreisen und tschechische Köstlichkeiten auf burgenländischen Wein treffen, so ein Reise-Minimundus gefällt mir. Es ist wie durch die Fernsehsender zappen, wenn gleichzeitig auf allen eine Reisedokumentation läuft.

Heuer präsentieren sich auf der Messe Länder und Destinationen aus fünf Kontinenten (darunter beliebte Favoriten wie Italien und Griechenland und Exoten wie Sri Lanka und Aserbaidschan), zahlreiche Reiseanbieter und Genuss-Produzenten. Neben dem KURIER tourismus. TREFF (Fr. um 11 Uhr, Bühne Halle D) gibt es Showeinlagen, eine Sport- und Freizeitarea, die „Cook around the World“-Bühne, alles rund um den Urlaub in Österreich (Halle D), Wohnmobile, Campingprofis und viel Kinderprogramm. Partnerland der Ferienmesse ist heuer Tschechien, das gemeinsam mit zwölf Mitausstellern (Regionen, Resorts, die Bahn, auch der Tanz-, Musik & Sprachverein „Marjánka“) seine schönsten Orte zeigt.

Apropos Orte: Im Reisekino wird man in 170 Videovorträgen um die ganze Welt geleitet. Ich selbst darf Interessierten dort von meinen Beobachtungen und Erlebnissen auf Mittelmeerkreuzfahrt (Do. um 16 Uhr, Reisekino 1), in Indien (Fr. 15.45 Uhr, Reisekino 2), in Uganda (Sa. um 10.30 Uhr, Reisekino 1) und auf Galapagos (So. um 14.45 Uhr, Reisekino 2) erzählen.

Ich würde mich freuen, Sie dort zu begrüßen.