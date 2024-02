Der stille Protest skifahrender Kinder

Als ich in den Semesterferien auf dem Sessellift saß, dachte ich intensiv über das absurde Schauspiel unter mir nach. Man hat ja fast nirgends mehr so viel freie Zeit wie auf dem Sessellift. In jedem nicht verplanten Moment, von den Warteminuten auf die Straßenbahn bis zu Toilettenbesuchen, zücken wir heutzutage das Mobiltelefon: Blick in die Mails, Kontrolle der Social-Media-Posts, kurzer Check der Nachrichtenlage (übrigens: KURIER.AT sieht jetzt anders aus, man kann sagen: phänomenal), und eine Runde Backgammon oder Candycrush. Zum Nachdenken kommt man nicht mehr, die Minuten des Müßiggangs haben Digitalisierung und Effizienz gefressen.

Aber am Sessellift ist es oft zu kalt für nackige Finger und man fürchtet einen Handy-Absturz (man sorgt sich ja um kaum was so viel wie um das Handy). Also kommt man endlich wieder einmal zum Schauen und Denken. Ich blickte auf eine Skischulgruppe, wie sie sich unter mir raupenartig die Piste entlang mäanderte, vor jedem Bogerl schoppte sie sich zusammen, um gleich nach dem Schwung wieder in die Länge gezogen zu werden. Und weil die Skijacken und -hosen (es ist übrigens ewig schade um die Overalls der 1980er-Jahre) heute meist in gediegenen Farbtönen daherkommen (es ist übrigens ewig schade um die Neonfarben der 1980er-Jahre), sehen sie dabei tatsächlich aus wie kriechende Raupen. Ein schönes Bild.