Bleibt die Frage, ob wir offen für Wunder sind

Zu Ostern geht dem gelernten Christen (und Absolventen einer katholischen Schule) natürlich die Geschichte von Tod und Auferstehung durch den Kopf. Ins Profane übersetzt sind das Untergang und Neuschaffung, noch deutlicher: etwas geht zu Ende und etwas Neues beginnt. Jedem Ende wohnt ein Anfang inne, wenn eine Türe zugeht, geht eine andere auf – Heerscharen an Dichtern und Kalendersprüchlern haben sich an diesem Motiv versucht. Ich musste jüngst daran denken, als ich im empfehlenswerten Slowenien-Buch (Lesereise, Picus Verlag) von Irene Hanappi las, dass weniger Entwicklung auch weniger Zerstörung bedeute. Auf Osterdeutsch übersetzt: Wäre Christus nicht am Kreuz gestorben, hätte er nicht aufstehen können, und nix wäre es mit dem Glauben an das Leben nach dem Ende.

Genau genommen ist auch Reisen nur dann wahrhaftig, wenn man daran glaubt. Wenn man verbissen und nur mit dem Ziel unterwegs ist, dass einem besondere Momente serviert werden, wird das nix. Man muss mit wachem Geist und offenem Herzen geschehen lassen, die Zeichen erkennen und sich daran freuen.