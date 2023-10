Über den Tellerrand: Die Angst davor, Fragen zu stellen

Diese Möglichkeit steht einem auch beim Reisen immer zur Verfügung. Und man muss davon Gebrauch machen, denn es ist doch so: Kaum verlässt ein mittelständischer Mitteleuropäer die Haustüre, ist er ein Privilegierter. Schon in der eigenen Stadt, aber besonders auf der Welt. Fast überall, wo wir hinreisen, sind Menschen ärmer. Wir können das fast nie ändern. Aber wir sollten keine grobe Meinung rausbrüllen, sondern nachfragen und vielleicht sogar empathisch sein. Das geht immer.

Jüngst wurde ich in einem Podcast zu Afrika befragt, was den Reisenden denn vom Urlauber unterscheidet – besonders in armen Ländern? Ich denke, der Reisende akzeptiert in fremder Umgebung stets, nach wessen Regeln es geht. Er kommt nicht als zahlender Kunde, sondern als Fragender.

Diese Empathie darf man auch daheim hervorblitzen lassen. Als ich etwa kürzlich im Selbstversuch mein Koch-Repertoire um Tofu-Gerichte erweiterte, schlugen mir Altherren-Witze und Ignoranz entgegen. Ich verstand zum ersten Mal, wie es jemandem gehen muss, der einfach nur für sich beschließt, vegan zu leben. Manchmal frage ich mich, wovor die Lauten, die immer eine Meinung haben, eigentlich so eine Angst haben.