Adieu Avocado: Warum jetzt Käse auf den Sauerteig kommt

Retro-Jause. Wenn alle Welt Avocado-Toast isst und er sich auf sämtlichen Frühstücksspeisekarten findet, wird das irgendwann einmal geschmacklos. Sogar in Teufls Küche ist klar, dass die Gegenbewegung nicht sehr weit sein kann. Wie das oft so ist, schlägt das Pendel dann in eine völlig unerwartete Richtung aus. Derzeit offenbar zum guten, alten Käsebrot. Zumindest in Kopenhagen, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete.

Das eröffnet interessante Perspektiven: Weg vom frittierten Moos der jahrelang gehypten Nordic Cuisine, hin zu einem wunderbar schlichten Käsebrot. Sicher geht auch ein Käseweckerl. Jedenfalls wird in den dänischen sozialen Medien diskutiert und bewertet, was das Zeug hält. Wichtig ist: knuspriges Sauerteigbrot guter Butter und dem richtigen Käse. Am allerwichtigsten: Wie diese Komponenten am Gaumen harmonieren. Wer mitredet, zeigt auch gleich, dass er oder sie ein Trendsetter ist. Und vielleicht auch den Wunsch nach Wohlbekanntem in einer bewegten Zeit.

Im Epizentrum der "Nordic Cuisine"

Warum ausgerechnet so eine altmodische Jause hohe kulinarische Erwartungen weckt, liegt am Ort des Geschehens. Die dänische Hauptstadt ist, wie bekennende Foodies wissen, seit vielen Jahren einer der kulinarisch spannendste Orte Europas. Hier entstand 2004 mit dem „New Nordic Cuisine Manifesto“ die Basis dafür. Dieses Bekenntnis zu ausschließlich lokalen Produkten begründete den Siegeszug der „Neuen Nordischen Küche“, Restaurants wie „Noma“ (mittlerweile geschlossen) und „Geranium“ heimsten über Jahre Auszeichnungen als beste Restaurants der Welt ein.

Im Fall des bolle med ost oder nur BMO, wie die Dänen ihren beliebten Snack nennen, konkurrieren ja Bäckereien um die Gunst der Gäste; interessanterweise haben da wieder bekannte Namen aus der dänischen Küchenszene ihre Finger im – nun ja – Teig. Ob mit oder ohne Käse, mit Brot ist man wohl derzeit auf der sicheren Seite.