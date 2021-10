Tag des Kaffees: Hoch die Häferl!

Heute ist österreichischer Nationalfeiertag, auch bekannt als internationaler Tag des Kaffees.

Der Kaffee ist ja – zusammen mit dem Spritzer – der Treib- und Schmierstoff, der die Maschine Österreich am Laufen hält. Bei uns trifft man einander nicht einfach, sondern man geht „auf einen Kaffee“, gerne auch „auf ein Kaffeetscherl“. Dort stellt man dann fest, was den einen vom anderen unterscheidet – Abends beim weißen Gespritzten werden diese Unterschiede dann wieder in „Is ja wurscht“ aufgelöst. Wer keinen Kaffee (und/oder Wein) trinkt, ist von diesem System faktisch ausgeschlossen.

Interessant ist ja: Kaffee ist, das belegen Tausende Studien, wahnsinnig gesund und gleichzeitig furchtbar ungesund. Es gibt praktisch kein Leiden, das man durch Kaffeekonsum nicht bekommen und anschließend mit Kaffee wieder kurieren kann.

Drei Tassen Kaffee trinkt der Österreicher am Tag. Wer will meine?